Cgil: attive le sedi di Piacenza, Castelsangiovanni, Fiorenzuola e Monticelli

La Camera del Lavoro di Piacenza informa che a seguito dei provvedimenti sul contenimento dell’epidemia da Coronavirus susseguitesi in vari Dpcm – e alla luce delle comunicazioni Organizzative arrivate dalla Cgil Nazionale e dalla Cgil Regionale in riferimento all’apertura delle sedi sul territorio – le sedi di Piacenza (via XXIV Maggio, tel.0523459701), Castel San Giovanni (Via Silvio Pellico, 14/a Tel. 0523 842826) Fiorenzuola d’Arda (Via Risorgimento, 15 Tel. 0523 983561) e Monticelli (P.zza Matteotti, 8 Tel. 0523 829490) sono regolarmente attive, ma con accesso organizzato in base ad appuntamenti e con precedenza alle pratiche urgenti.

La misura di riorganizzazione delle altri sedi con conseguente chiusura fino al 3 aprile è funzionale alle misure di precauzione interna della Cgil che prevede il non utilizzo di pensionati over65, a cui si è preferito evitare qualsiasi rischio di contagio.

“Tutte le categorie della Cgil di Piacenza – ricorda la Camera del Lavoro – sono attive anche in questi giorni per la tutela individuale e collettiva di lavoratrici e lavoratori con le stesse modalità di sempre. A chi sta lavorando in questi giorni di emergenza nazionale va il nostro ringraziamento e ai lavoratori – come alle imprese – l’appello di utilizzare ogni misura di precauzione e di sicurezza per il contenimento dell’epidemia in corso”.