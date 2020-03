Chiusi gli uffici di Servizi Sociali, Educativi e Formativi. Attivi contatti telefonici e on line

Le sedi e gli uffici dei Servizi Sociali e dei Servizi Educativi e Formativi comunali di Piacenza sono chiusi al pubblico, a partire da venerdì 13 marzo, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus nel Comune di Piacenza; si invita tutta la cittadinanza a contattarli telefonicamente oppure on line, per segnalare situazioni di rilevante necessità.

Per i Servizi Sociali l’operatore rileverà il bisogno, attivando il contatto con il Servizio Sociale professionale.

I recapiti telefonici o on line sono i seguenti:

– Sportello InformaSociale di via Taverna 39 (Tel: 0523/492731 – email: informasociale@comune.piacenza.it). Orario: lunedì e giovedì 9.00 – 12.30 e 15.30 – 17.30; martedì, mercoledì, venerdì, sabato 9.00 – 12.30.

– Sportello InformaSociale – Polo Disabilità/CAAD di via XXIV Maggio 28 (Tel: 0523/492022 – email: informasociale@comune.piacenza.it). Orario: lunedì e giovedì 8.45 – 13.00 e 15.30 – 17.30; martedì chiuso; mercoledì e venerdì 8.45 – 13.00.

– Sportello InformaFamiglie&Bambini del Centro per le Famiglie Galleria del Sole – Centro Civico Farnesiana (Tel: 0523/492380 – e-mail informafamiglie@comune.piacenza.it). Orario: dal lunedì al sabato 09:00 – 12:00; lunedì e giovedì 15:30 – 18.00, mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30.

– Sportello Informativo presso Servizi Sociali – Unità Operativa Minori via Martiri della Resistenza 8/A (Tel: 0523/492222 – e-mail puntoinfo.viamartiri@comune.piacenza.it). Orario: lunedì e mercoledì 09:00 – 12:30, martedì, giovedì e venerdì 09:00 – 12:00, lunedì e giovedì 15:00 – 17.00

Per richiedere l’attivazione o il rinnovo dei bonus energetici (bonus acqua, luce e gas) e le certificazioni per l’attestazione per i farmaci di fascia C gratuiti si può telefonare all’InformaSociale (Tel: 0523/492731 – 0523/492022 – email: informasociale@comune.piacenza.it). L’operatore fornirà tutte le informazioni utili per trasmettere la domanda in forma telematica. È inoltre disponibile un servizio di supporto professionale, gestito dagli operatori comunali, per permettere alle persone più fragili di affrontare questo periodo di isolamento con maggior tranquillità, confrontandosi sui propri dubbi e ansie.

Le famiglie con minori potranno contattare i numeri 0523/492648 e 0523/492222, (email: puntoinfo.viamartiri@comune.piacenza.it). I nuclei familiari di persone con disabilità, adulti e anziani, potranno chiamare il numero 0523/492722 (email: informasociale@comune.piacenza.it). Il servizio sarà attivo a partire dal 13/3, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

Si ricorda inoltre che dal 13/3 è attivo il servizio di spesa a domicilio per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il servizio si rivolge a persone anziane, sole, disabili, affette da patologie, con problemi di salute o impossibilitate a provvedere direttamente all’acquisto dei beni di cui necessitano e che non possono contare sul supporto di parenti o conoscenti. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, al numero 0523-492737. Restano attivi il Servizio di Assistenza Domiciliare, il servizio di erogazione del pasto a domicilio, il servizio di telesoccorso e il Servizio di Quartiere.

Le attività dei Servizi Educativi e Formativi sono garantite con la modalità del Lavoro Agile garantendo – nei limiti di sostenibilità/compatibilità – le informazioni al pubblico attraverso i contatti:

RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA Tel.: 0523 492517 Mail: paola.filios@comune.piacenza.it

SEGRETERIA Tel.: 0523 492530 Mail: danila.livelli@comune.piacenza.it

UFFICIO NIDI Tel.: 0523 492509 – 0523 492577 Mail: letizia.giordani@comune.piacenza.it – annamaria.nobili@comune.piacenza.it

COORDINAMENTO PEDAGOGICO Tel.: 0523 492575 – 0523 792519 – 0523 492578

Mail: elisa.danesi@comune.piacenza.it – elena.foletti@comune.piacenza.it paola.grazioli@comune.piacenza.it

UFFICIO MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI Tel.: 0523 492475 – 492528 – 0523 492595 – 0523 492596 Mail: milena.montani@comune.piacenza.it – fausta.cappellini@comune.piacenza.it – maura.alessandroni@comune.piacenza.it – anna.boiardi@comune.piacenza.it –

CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO Tel.: 0523 492574

Mail: mariagrazia.veneziani@comune.piacenza.it

POLITICHE GIOVANILI Tel.: 0523 492516 Mail: lorena.cattivelli@comune.piacenza.it