Cimiteri, restano attivi (a distanza) i servizi d’ufficio

Cimitero chiuso, ma restano operativi tutti i servizi e gli uffici.

L’ordinanza della Regione Emilia Romagna – informano i responsabili dei servizi cimiteriali di Piacenza in un comunicato – ha chiuso tutti i cimiteri del nostro territorio: impossibile, per questioni legate all’emergenza sanitaria, far visita ai propri cari, ma gli uffici e gli addetti restano completamente operativi e sono impegnati in un lavoro ogni giorno sempre più pressante. Le operazioni cimiteriali – spiegano – e tutte le pratiche dei servizi funebri rimangono attive e i responsabili sono disponibili nei seguenti orari:

Lunedì: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00

Martedì: 8.30 – 17.00

Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00

Giovedì: 8.30 – 17.00

Venerdì: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00

Sabato: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00

Domenica: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00 (in questo caso solo per prenotazioni di servizi funebri)

Ovviamente – si legge nella nota – per evitare al minimo ogni tipo di contatto è tassativamente vietato presentarsi direttamente all’interno degli uffici, le uniche eccezioni, inderogabili, sono riservate agli addetti delle onoranze funebri oppure ai parenti dei defunti per accordi legati al funerale.

Per le tumulazioni, al momento dell’arrivo del servizio funebre verrà aperto dagli addetti solamente l’ingresso necessario, tutti gli altri cancelli rimarranno chiusi.

Per qualsiasi informazione è necessario rivolgersi, negli orari indicati sopra, ai seguenti recapiti: telefono 0523/610334, fax 0523/1734453, email: cimiteri.piacenza@coopbarbarab.it