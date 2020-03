Cinema Corso, programmazione annullata fino all’8 marzo

Coronavirus, prolungata la chiusura dei cinema a Piacenza.

Lo conferma anche il Cinema Corso in una nota: in ottemperanza al Decreto del Consiglio dei Ministri 01/03/2020 – si legge – emesso per contrastare la diffusione del Coronavirus, comunichiamo che il Cinema Corso rimarrà chiuso fino a domenica 8 marzo, compresa. Tutta la programmazione è pertanto annullata.Per i film in rassegna verranno aggiornate le date.