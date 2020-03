Colpo di coda invernale a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, riguardanti l’Emilia Romagna, lunedì 30 marzo avremo tempo molto nuvoloso con piogge deboli in pianura e nevicate che da quote sopra i 1000 metri scenderanno nel corso della notte fino a quote collinari.

Martedì 31 sarà una giornata caratterizzata da nevicate in collina e possibilità di vedere qualche fiocco fino alla pianura. Mercoledì 1 Aprile sarà soleggiato ma attenzione alle gelate dovute a un significativo abbassamento delle temperature minime che potranno essere inferiori a 0 gradi. Da Giovedì avremo tempo stabile con ripresa delle temperature.