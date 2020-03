Con oltre un miliardo di iscritti e 500 milioni di persone che seguono le stories, Instagram si conferma anche nel 2020 il social network più seguito e dinamico del settore. Negli ultimi anni infatti sono cresciuti gli investimenti da parte delle aziende, che spendono soldi gestendo direttamente gli account aziendali e nelle collaborazioni con gli influencer. Ma come aumentare la visibilità su Instagram?

Pianificare una strategia di Instagram Marketing

Se fino a qualche anno fa bastava avere un po’ di fortuna, oppure indovinare la nicchia giusta e realizzare contenuti popolari, oggi per emergere su Instagram è fondamentale pianificare una strategia adeguata. Per farlo bisogna effettuare delle analisi accurate, per capire ad esempio qual è il pubblico in target con il proprio profilo, definendo inoltre una serie di obiettivi da raggiungere.

Ovviamente è indispensabile studiare la concorrenza, per capire come si muovono aziende e influencer in quel settore specifico, quindi decidere quali contenuti sviluppare e realizzare un calendario dettagliato per le pubblicazioni. In questo modo è possibile determinare le risorse da investire nel social network, poiché senza investimenti è realmente molto difficile migliorare la propria visibilità su Instagram.

Rivolgersi a dei professionisti di Instagram

Al giorno d’oggi sono sorti nuovi servizi legati al mondo dei social network, con agenzie e professionisti specializzati su Instagram. Il supporto tecnico è essenziale per competere all’interno della piattaforma, sia per le imprese sia per le persone che mirano a diventare degli influencer. Le attività da gestire sono molteplici, dagli investimenti alla pubblicità, dall’impostazione adeguata del profilo alle relazioni pubbliche, perciò sapere come muoversi evitando gli errori consente di risparmiare tempo e soldi.

Agenzie come Visibility Reseller offrono servizi professionali per aiutare aziende e professionisti ad aumentare like e follower, migliorare le vendite e accrescere la visibilità sulla piattaforma, con servizi personalizzati adeguati alle proprie esigenze personali e aziendali. Naturalmente all’estero il settore è più strutturato e maturo, tuttavia anche in Italia la community di professionisti che ruota intorno a Instagram sta crescendo, perciò è possibile trovare servizi di qualità e diverse agenzie con cui collaborare in maniera proficua.

Realizzare contenuti di qualità per Instagram

Una volta pianificata una strategia per Instagram, con l’aiuto di professionisti specializzati, bisogna cominciare a sviluppare contenuti e pubblicarli all’interno del social network. I post devono essere in linea con i propri obiettivi e le esigenze degli utenti in target, inoltre è importante curare la qualità, le frequenza e le interazioni. Si tratta infatti di uno degli aspetti principali per ottenere visibilità, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti dell’algoritmo di Instagram.

Allo stesso tempo è necessario utilizzare tutti gli strumenti disponibili, in particolare le stories sempre più apprezzate dagli utenti, l’inserimento di hashtag e descrizioni accattivanti. Le foto devono essere contestualizzate, pensando sempre al messaggio che si vuole trasmettere e alle reazioni che si desiderano suscitare. Avere un social media manager in questi casi aiuta, per mantenere una presenza costante e risultare sempre attivi nella community.

L’importanza delle sponsorizzazioni su Instagram

Negli ultimi anni abbiamo assistito al boom degli account business su Instagram, infatti dopo l’acquisizione da parte di Facebook sono aumentate le possibilità per le aziende e i liberi professionisti. Oggi è possibile sponsorizzare i contenuti nella piattaforma, tramite strategie e investimenti mirati per realizzare attività di advertising. Questa nuova opportunità permette ai brand di avere un’altra opzione oltre alle collaborazioni con gli influencer, di fatto pagando per raggiungere gli utenti più interessanti in base al proprio business.

Per il momento i costi non sono eccessivamente elevati, nonostante un progressivo e inevitabile aumento come successo per i Facebook Ads. Ovviamente i contenuti sponsorizzati hanno meno engagement rispetto a quelli organici, perciò è fondamentale creare post davvero originali, in grado di catturare l’attenzione degli utenti. Inoltre bisogna sfruttare l’integrazione tra Instagram, Facebook e WhatsApp, un ecosistema unico che consente di ottimizzare gli investimenti con la sincronizzazione delle attività sulle tre piattaforme.

Anche in questo caso è possibile rivolgersi a dei professionisti specializzati, per impostare l’account business, pianificare le attività di advertising, gestire le campagne e creare contenuti adeguati. Con una corretta ottimizzazione di questi processi si possono risparmiare risorse, aumentare il ritorno sugli investimenti e perfezionare le operazioni in base allo studio analitico dei dati. Nonostante per milioni di persone Instagram sia soltanto un’app per il tempo libero, sono sempre di più le aziende, le persone e i professionisti che lavorano con il social network, il quale ha introdotto un nuovo modello di business che al momento risulta uno dei più efficaci e redditizi.