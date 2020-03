“Compra vicino”, sul sito di Unione Commercianti i negozi che consegnano a casa

Unione Commercianti, le attività piacentine che effettuano consegna a domicilio possono segnalarlo sul sito dell’associazione.

“A fronte delle recenti normative dirette, giustamente, a ridurre al massimo gli spostamenti delle persone al fine di diminuire quanto più possibile il contagio, come Associazione – interviene Raffaele Chiappa Presidente dell’Unione Commercianti –abbiamo pensato, oltre a collaborare su questo tema con le amministrazioni che lo hanno chiesto, di raccogliere sul sito dell’Associazione (www.unionecommerciantipc.it), quelle attività, socie e non, in grado di fornire un servizio di consegna a domicilio nei vari Comuni della Provincia”.

“Più in specifico – continua il Presidente Chiappa – l’iniziativa denominata “Compra Vicino” è volta a garantire l’approvvigionamento alimentare a tutti i cittadini, specialmente quelle più bisognosi come anziani, persone malate, che lo necessitano.

Naturalmente – prosegue Chiappa – questo servizio consentirà anche ai nostri operatori alimentari di poter sostenere il lavoro in maggior sicurezza. Coloro che vorranno aderire, perché già offrono questo servizio o perché intendono iniziare ora, potranno farlo in base alle proprie disponibilità di orario e secondo le loro modalità. Gli acquisti e la vendita saranno gestiti direttamente dal singolo punto vendita, il nostro sarà solo un aiuto nella divulgazione. Vogliamo essere una cassa di risonanza che si accosta a quelle che in questi giorni stanno già approntando alcuni Comuni della Provincia. Unica cosa – sottolinea Chiappa – ci permettiamo di chiedere a coloro che vorranno aderire di poter effettuare questo servizio gratuitamente dimostrando ancora una volta come i commercianti sono in grado di andare incontro alla propria clientela in particolare in questi difficili momenti”.

“Tutti i negozi alimentari, bar, ristoranti, pizzerie interessati – precisa quindi Alberto Malvicini, Direttore dell’Unione Commercianti – possono comunicarci la loro adesione scrivendoci all’indirizzo mail eventi@unionecommerciantipc.it. Tutti coloro che parteciperanno riceveranno una locandina da poter esporre nella propria attività o sui propri canali di comunicazione”