Comprava vino con assegni rubati, arrestato 70enne

Pagava cartoni di vino con assegni rubati: carabinieri della stazione di Borgonovo arrestano un 70enne.

L’uomo, pregiudicato, residente da diverso tempo in provincia di Milano, è finito in manette nel pomeriggio del 2 marzo con l’accusa di truffa e ricettazione.

A far scattare l’intervento dei militari, la denuncia-querela arrivata da parte del titolare in una azienda vitivinicola di Borgonovo val Tidone. Qui il 70enne aveva ordinato in due occasioni 40 cartoni di vino, saldati al corriere che glieli aveva consegnati nel suo domicilio in provincia di Milano con due assegni, entrambi risulti rubati da un carnet qualche settimana prima.

Dopo queste prime due consegne, l’uomo ha quindi effettuato un nuovo ordine di altri 35 cartoni di vino: a questo punto sono entrati in azione i carabinieri di Borgonovo, i quali verificato che il pagamento era avvenuto ancora una volta con assegno bancario rubato hanno arrestato il 70enne.

L’uomo, dopo le formalità di rito, come disposto dall’A.G. è stato arrestato ed accompagnato presso il proprio domicilio in attesa di giudizio per direttissima.