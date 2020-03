“Comuni con organici ridotti, uffici in difficoltà anche a Piacenza”

Effetto coronavirus anche sulle pubbliche amministrazioni: in una provincia in cui tremila persone asintomatiche sono in isolamento a casa, è inevitabile che ci siano ricadute anche tra i dipendenti pubblici.

La notizia della positività al test del sindaco e vice sindaco di Borgonovo, così come del primo cittadino di Calendasco, hanno avuto effetto sulle rispettive macchine amministrative, e anche palazzo Mercanti non fa eccezione.

“Questa situazione crea ovviamente disagi anche per i sindaci dei Comuni più piccoli – spiega Patrizia Barbieri, sindaco e presidente della Provincia di Piacenza -, dove dover fare a meno di uno o due dipendenti è ovviamente un problema. Per Borgonovo e Calendasco si è ricorso alla disponibilità di altri Comuni, che hanno messo a disposizione personale”.

“A Piacenza ad esempio, abbiamo problemi sul fronte dell’ufficio commercio e ufficio abitazioni e per questo motivo ci stiamo riorganizzando” dice.

In questi giorni è uscito un decreto del Governo che dà nuove disposizioni ai Comuni fino all’8 marzo. Tra queste figura anche lo stop ai mercati nel solo fine settimana, il sabato e la domenica.

“Vorrei che fosse chiaro che questo decreto ci toglie ogni possibilità di modifica rispetto alle prescrizioni da adottare – sottolinea Barbieri -. In merito alla questione dei mercati ho chiesto conferma in Regione e, telefonicamente, mi è stata confermata questa indicazione, ma mi riservo di chiedere ulteriori chiarimenti al presidente Stefano Bonaccini durante l’incontro di oggi“.

Le modifiche ulteriori adottate a Piacenza, ad esempio relativamente alla chiusura di musei e biblioteche, sono state possibili perché vanno nell’ottica di maggiore tutela dei cittadini.

“Abbiamo riscontrato che non era possibile rispettare la regola del droplet (ossia la distanza di “sicurezza” di un metro, ndr) e quindi abbiamo deciso di sospendere il servizio”.

“Voglio dire ai piacentini di cercare di vivere normalmente, senza farci prendere da angoscia o da depressione, perché ricevo dei messaggi di persone che sono veramente sconfortate. Allo stesso tempo è necessario che prevalga – insiste il primo cittadino – il senso di responsabilità. Prima riusciamo a interrompere il contagio, meglio è. Il nostro sistema sanitario sta dando una grande prova, ma dobbiamo cercare di evitare di sovraccaricarlo, per consentirgli di fare fronte alle esigenze di pazienti affetti anche da altre patologie”.