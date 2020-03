Concerti social contro la “noia” da quarantena: nasce l’Antivirus Festival

Coronavirus, per combattere la noia da “quarantena” a Piacenza nasce l’Antivirus Festival.

“L’idea è molto semplice – spiega l’associazione Ladri di Fragole, ideatrice dell’iniziativa -: in periodo di quarantene e socialità azzerata a causa del Coronavirus, cerchiamo di combattere la noia e l’allarmismo con la creatività e dare anche visibilità a tanti bravi artisti. Che sia musica, comicità, letteratura o qualsiasi altra forma espressiva: così nasce l’Antivirus Festival”.

“Il Festival parte lunedì 9 marzo, dalle 21 alle 22, in diretta sulla pagina Facebook “Fillmore Festival”, che per ora ospiterà l’evento – fanno sapere gli organizzatori -. In programma sei artisti, che uno dopo l’altro si collegheranno dalla loro abitazione o dai posti più disparati (ma senza aggregazione nel rispetto dei divieti vigenti) e ci allieteranno la serata con le loro esibizioni”.

“Basta avere Facebook e chiunque potrà seguire le trasmissioni – sottolinea l’associazione “Ladri di Fragole” -. L’Antivirus Festival proseguirà anche martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2020, sempre dalle ore 21, ma non è escluso che la settimana successiva possa tornare con nuove iniziative che coinvolgano tante realtà artistiche e anche qualche big del mondo dello spettacolo”.

“L’illustrazione della locandina (vedi foto di copertina dell’articolo, ndr) è di Davide Toffolo – concludono gli organizzatori -, leader dei Tre allegri ragazzi morti, che ce l’ha regalata per sostenere l’iniziativa. Questi gli hashtag per seguirci su Facebook :#antivirusfestival #piacenzanonsiferma”.