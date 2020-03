Conclusi i lavori di asfaltatura di diverse strade a Vallera e Veggioletta

Sono terminati negli ultimi giorni di febbraio i lavori di asfaltatura di diverse vie a Vallera e alla Veggioletta, rientranti nei progetti di manutenzione straordinaria che il Comune di Piacenza sta realizzando con l’obiettivo di sistemare e riqualificare strade e marciapiedi della città che da diversi anni versavano in stato di ammaloramento.

In particolare, a Vallera sono state riasfaltate le laterali di Via Zambelli, mentre alla Veggioletta si è intervenuti con la bitumatura di Via del Maino e di Via Franceschini. “I tanti interventi di lavori pubblici che abbiamo messo in cantiere per il 2020 riprenderanno con ancora maggiore determinazione non appena le condizioni lo consentiranno” – commenta l’Assessore Marco Tassi.

“Oggi l’emergenza sanitaria impone a tutti di rispettare i Decreti governativi e soprattutto le prescrizioni sanitarie per evitare il proliferare del contagio. Quando sarà possibile ripartiremo con il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria su cui l’Amministrazione Barbieri ha destinato le risorse necessarie a riqualificare molte zone della città e delle frazioni che da molto tempo non erano interessate da alcun tipo di intervento, peggiorando il decoro della città e la sicurezza dei cittadini”.