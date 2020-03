Confagri “Aziende piacentine duramente provate, bene stop Enpaia al versamento contributi”

Confagricoltura ha accolto “con soddisfazione” la decisione del consiglio di amministrazione di Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) che ha deliberato la sospensione del versamento della contribuzione dovuta da tutti i datori di lavoro agricolo per i dirigenti, i quadri e gli impiegati, in scadenza nel periodo dall’8 Marzo al 30 Settembre 2020.

“Si tratta – spiega Confagricoltura Piacenza – di un intervento importante per le imprese agricole, impegnate nell’emergenza Coronavirus a garantire i rifornimenti alimentari e che si trovano costrette ad operare in situazioni particolarmente difficili. La sospensione è particolarmente importante anche per le aziende agricole piacentine, duramente provate dalla crisi in corso. Nello specifico, si registra il blocco pressoché totale delle attività agrituristiche e un severo crollo delle vendite vitivinicole. In generale, si riscontrano anche sul nostro territorio fenomeni potenzialmente speculativi legati all’approvvigionamento degli elementi funzionali alla produzione e alla quotazione dei prodotti all’origine”.

La delibera attua in modo estensivo gli artt. 61 e 62, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, prevedendo un allungamento dei termini e riconoscendo la sospensione a tutte le imprese agricole, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi (anche al di sopra dei 2 milioni di euro), e ricomprende anche la quota a carico dei lavoratori. Confagricoltura ricorda che i versamenti sospesi “dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 25 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data”.

La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata all’Enpaia entro il termine perentorio del 31 Luglio 2020 tramite Pec. Sono altresì posticipati al 25 ottobre 2020 i termini di pagamento dei piani di rateizzazione fino al 30 settembre 2020, con slittamento di tutte le successive rate dei piani di rateizzazione.