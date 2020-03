Contadini Resistenti “on the road”, domenica attivo servizio a domicilio

Formaggi di montagna, verdure biologiche di stagione, salami locali. Ma anche pane fresco appena sfornato, focaccia, biscotti, birra e vino.

Considerate le limitazioni in vigore per il contrasto della diffusione del coronavirus, domenica 22 marzo i Contadini Resistenti di Piacenza hanno deciso di spostarsi “on the road” e consegnare a domicilio i prodotti enogastronomici e le eccellenza del nostro territorio, insieme ai piatti pronti del BuonEssere della Locanda dei Melograni.

Tutte le informazioni sull’iniziativa – con la lista degli alimenti disponibili – sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/contadiniresistenti/. Per le ordinazioni – fanno sapere i responsabili – c’è tempo fino a venerdì 20 marzo mattina (mail: contadiniresistenti@gmail.com; telefono Locanda dei Melograni: 0523 779505).