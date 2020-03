Conte “Subito 4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni per buoni spesa destinati ai più fragili”

Subito 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni e un fondo di 400 milioni per buoni spesa e generi alimentari, per chi è più in difficoltà.

Sono due dei provvedimenti annunciati in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte, insieme al ministro per l’Economia Roberto Gualtieri.

Il primo provvedimento è contenuto in un Dpcm appena varato, mentre il secondo è contenuto in un’ordinanza della Protezione Civile. “Nessuno resterà solo, lo Stato c’è” ha detto il premier.

Sul fronte invece della cassa integrazione, l’obiettivo dice il premier è di consentire ai beneficiari di accedervi entro il 15 aprile, se possibile anche prima.