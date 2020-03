Continua il bel tempo a Piacenza. Come spiega Arpae, un campo di alta pressione si manterrà fino a giovedì compreso, con cielo sereno o poco nuvoloso e possibilità di nebbie mattutine sulle aree pianeggiante e prossime al corso del Po. Le temperature sono in continuo lieve aumento e arriveranno fino a 20 gradi nei valori diurni e non oltre i 5 nelle ore notturne.

Anche venerdì 20 marzo sarà prevalentemente caratterizzato da tempo stabile, ma a partire dalla sera in arrivo possibili precipitazioni: al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera in pianura nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi nuvolosità variabile.