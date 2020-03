Coronavirus, come contattare gli uffici Inps

In riferimento a quanto prescritto dal Decreto del 9 marzo che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento allo scopo di contrastare il diffondersi del Covid-19, i servizi informativi delle strutture Inps “sono integralmente assicurati da canali digitali e telefonici”.

E’ quanto fa sapere l’ente previdenziale. Con riferimento alla sede di Piacenza, oltre al servizio di call center provinciale 0523 546611, restano attivi i seguenti canali di comunicazione digitali e telefonici già in uso: le caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) direzione.provinciale.piacenza@postacert.inps.gov.it – direzione.agenzia.fiorenzuoladarda@postacert.inps.gov.it – direzione.agenzia.castelsangiovanni@postacert.inps.gov.it possono essere utilizzate esclusivamente se si è in possesso di una casella PEC; gli indirizzi mail pubblicati in www.inps.it nella sezione contatti/le sedi Inps (direzione.piacenza@inps.it – agenzia.fiorenzuoladarda@inps.it – agenzia.castelsangiovanni@inps.it ); il Contact Center, raggiungibile da rete fissa (803 164), telefonia mobile (06 164 164) e internet (Voip e Skype).

E’ poi attivo “Inps Risponde”, servizio che permette di inoltrare autonomamente dal proprio computer richieste di chiarimenti normativi e di informazioni sui servizi. Si possono monitorare lo stato di lavorazione delle richieste, verificando anche lo stato di quelle prese in carico dagli operatori del Contact center e smistate alle sedi territoriali competenti . Il servizio è disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet con sistema operativo IOS e Android.

Tutti gli aggiornamenti riguardanti il servizio informativo sono consultabili nella pagina iniziale di www.inps.it. “Si chiede – conclude Inps – di collaborare ed evitare assembramenti di fronte agli uffici, al fine di tutelare la salute di tutti”.