Coronavirus, il Teatro Trieste 34 si sposta sui social

Per superare il disagio legato alla sospensione della stagione teatrale 2019 – 2020 del Teatro Trieste 34, la direzione artistica del teatro e tutti i suoi operatori hanno deciso di continuare gli spettacoli online. “Il Teatro Trieste 34 ha deciso – spiegano i responsabili -, dopo il lieto esperimento del video “8 marzo al tempo del Coronavirus”, di aprire un nuovo teatro, il teatro virtuale, un teatro che non teme virus o contagi per i propri spettatori, che può essere visto in tutto il mondo: il Teatro Trieste online. La stagione 2019 – 2020 – fanno sapere – continuerà in formato social, sulla pagina Facebook del Teatro Trieste 34, sul sito www.trieste34.com, sul canale Instagram Teatro Trieste 34 e su quello Youtube”.

“Partendo da questa settimana – comunicano dal teatro – gli spettatori potranno vedere brevi interviste con gli autori degli spettacoli in programmazione, spezzoni video e immagini degli eventi programmati. Questa settimana dedicheremo lo spazio social della stagione al progetto W/E inSincronia sulla danza contemporanea, con gli spettacoli di EgriBianco Danza “La Fuga” previsto per il 20 marzo, di Kinesis Danza “Non esistono più le mezze stagioni”, previsto per il 21 marzo e il Galà Danza del 22 marzo”.

Foto: facebook Teatro Trieste 34