Coronavirus, l’inchiesta di Report: il “paziente uno” un anziano a Piacenza

Coronavirus: a Piacenza il “paziente uno”. E’ l’ipotesi che emerge dall’inchiesta di Report, a cura di Sigfrido Ranucci, che andrà in onda questa sera su Rai3.

Non Mattia, quindi, il 38enne di Codogno ricoverato a fine febbraio come primo caso accertato di Covid 19 sul territorio nazionale, ma un anziano – che si sarebbe ammalato a gennaio – ricoverato in una clinica privata di Piacenza e poi portato via da personale che indossava tute da biocontenimento. L’anziano, poi deceduto e solo dopo risultato positivo, potrebbe quindi essere il paziente uno in Italia.

A confermarlo – secondo quanto riporta “Repubblica” a proposito del servizio di Report – sarebbe il racconto di un’infermiera della clinica Piacenza, dove adesso sono in malattia ben 150 operatori su 250. Alcuni di loro si sono ammalati poco prima che a Codogno venisse diagnosticato il primo caso ufficiale di coronavirus. Nell’inchiesta di Report si parla anche del chirurgo della clinica, contagiato e poi scoperto positivo una decina di giorni dopo nell’hotel di Tenerife dove era in vacanza con la moglie e altri familiari.

E Report fa anche un’altra scoperta. Una circolare, datata 22 gennaio, del ministero della Salute che dà due indicazioni: cercare nei pazienti sospetti un collegamento con la Cina ma anche una polmonite che non risponde alle cure. Eppure questo secondo punto scompare in una circolare di cinque giorni dopo per ricomparire solo il 9 marzo, quando ormai l’epidemia è scoppiata in tutta Italia.