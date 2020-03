Coronavirus, misure precauzionali e servizi ridotti alla Camera di Commercio

Coronavirus, servizi limitati alla Camera di Commercio di Piacenza.

La Camera di commercio di Piacenza – si legge in una nota -, uniformandosi con quanto stabilito dal DPCM 8 marzo 2020, ha adottato le misure precauzionali ritenute necessarie al fine di tutelare la sicurezza di dipendenti e utenti ma cercando al contempo di garantire comunque la funzionalità dei servizi a favore delle imprese del territorio.

L’accesso agli sportelli di front office viene limitato alla sola fascia oraria mattutina e solo ed esclusivamente previo appuntamento; al fine di evitare assembramenti, la seconda porta automatica di accesso alla sede camerale verrà aperta solo agli utenti che, in base alla comunicazione scritta effettuata da ciascun ufficio alla reception, avranno preventivamente effettuato la prenotazione. Per il ritiro dei soli Certificati d’origine e Visti per l’estero, la mail rilasciata dal sistema Cert’O di completamento con esito positivo della pratica, è da intendersi come conferma di appuntamento.

Le informazioni su procedimenti, pratiche e servizi, saranno fornite esclusivamente tramite telefono – nelle sole fasce orarie dedicate – o mail previa richiesta degli interessati, con conseguente sospensione di attività informativa di front office; è disposta la sospensione sedute commissioni prezzi, incontri di mediazione, composizione crisi e arbitrato presso la sede camerale fino al termine dell’emergenza sanitaria;

I recapiti telefonici, gli indirizzi mail di tutti gli uffici camerali sono disponibili sul sito www.pc.camcom.it.