“Situazione nera nelle case di riposo. Tamponi a tutti gli operatori”

“Tamponi a tutto il personale socio sanitario e quarantena preventiva a chi è stato a contatto con pazienti covid o presunti tali”, questa è la richiesta di Giovanni Baiardi (Fp Cgil), Alberto Canepari (Cisl Fp), Gianmaria Pighi (Uil Fpl).

“Solo in questo modo si potrà arginare quanto sta avvenendo nelle case residenze anziani e case di riposo interrompendo quella che oggi è la prassi”.

I sindacalisti denunciano che dalle informazioni che hanno, il sistema socio sanitario piacentino potrebbe collassare, in particolare nelle case residenza anziani e case di riposo la situazione è nera, le assenze per malattia degli operatori sono tante e gli ospiti con covid presunto aumentano a dismisura.

“La Regione valuti urgentemente la possibilità di lasciare assumere personale anche in altre forme ai datori di lavoro pubblici e privati, siamo di fronte ad un emergenza mai vista, e occorre utilizzare tutti gli strumenti che si possono mettere in campo in tutela degli ospiti e dei lavoratori”.