Coronavirus, sospese tutte le rappresentazioni teatrali fino al 3 aprile

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, sono sospesi gli spettacoli e tutte le attività aperte al pubblico nei teatri fino al 3 aprile 2020.

Lo fa sapere Teatro Gioco Vita attraverso i propri profili social. Nei prossimi giorni verranno comunicate le eventuali possibilità di recupero e/o le modalità di rimborso per il pubblico delle stagioni teatrali di Piacenza. Per gli spettacoli di Prosa al Teatro Municipale – viene spiegato – si valuterà nei prossimi giorni la possibilità di eventuali recuperi, previa verifica della disponibilità del teatro e delle compagnie. Qualora non fosse possibile il recupero, saranno comunicati i tempi e le modalità per ottenere il rimborso delle quote di abbonamento e dei biglietti acquistati. Per gli spettacoli al Teatro Filodrammatici si è deciso per l’annullamento e il rinvio alla prossima stagione teatrale.

Ricordiamo che in precedenza era già stato deciso l’annullamento, per il periodo dal 27 febbraio al 6 marzo, delle rappresentazioni di Tib Teatro “La storia di Pierino e il lupo”; Michael Bernardoni / MEiD “Un rap contro il bullismo”; Noma Physical Theatre “Medea. A work in progress”; Compagnia Teatrale L’Asina sull’Isola “Gioacchino, la gazza e il bambino”.

Dall’inizio dell’allerta sanitaria per il problema del Coronavirus, a far data dal 22 febbraio fino al 3 aprile, sono stati quindi annullati otto spettacoli delle rassegne di Teatro Danza, teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” e teatro scuola “Salt’in Banco”, per un totale di 27 recite. Rappresentazioni per cui erano attesi al Teatro Filodrammatici e Teatro Gioia quasi 5.000 spettatori tra bambini, ragazzi e insegnanti dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori, famiglie e tutto il pubblico.

A questi dati vanno aggiunti i tre titoli al Teatro Municipale, per un totale di cinque giornate, per i quali saranno fornite ulteriori informazioni sulle eventuali possibilità di recupero/o le modalità di rimborso per il pubblico. Rappresentazioni per cui era atteso ancora una volta il tutto esaurito, con il coinvolgimento di oltre 4.000 spettatori. Gli spettacoli interessati, per quanto riguarda la programmazione di Teatro Gioco Vita a Piacenza, sono i seguenti (fatti salvi ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti):

Silvio Orlando

SI NOTA ALL’IMBRUNIRE

(Solitudine da paese spopolato)

Teatro Municipale | martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2020 | ore 21

Stagione di Prosa “Tre per Te” / Prosa

– – – –

CELESTE appunti per natura

Solo di Raffaella Giordano

Teatro Filodrammatici | venerdì 13 marzo 2020 | ore 21

Stagione di Prosa “Tre per Te” / Teatro Danza

– – – –

Balletto di Roma / Teatro Gioco Vita

IL PICCOLO RE DEI FIORI

Fiaba per musica, ombre e danza da “Il piccolo Re dei Fiori” di Květa Pacovská

Nuova produzione 2020 – debutto nazionale

Teatro Filodrammatici | mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2020 | ore 10

Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”

Teatro Filodrammatici | venerdì 20 marzo 2020 | ore 20.30

Rassegna di teatro famiglie “A teatro con mamma e papà”

– – – –

Giallo Mare Minimal Teatro / I Sacchi di Sabbia

BUONO COME IL LUPO

Teatro Filodrammatici | lunedì 23 e martedì 24 marzo 2020 | ore 10

Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”

– – – –



Emilia Romagna Teatro Fondazione- Compagnia Pippo Delbono

LA GIOIA

Teatro Municipale | martedì 24 marzo 2020 | ore 21

Stagione di Prosa “Tre per Te” / Altri Percorsi

– – – –



Massimo Popolizio / Teatro di Roma – Teatro Nazionale

UN NEMICO DEL POPOLO

Teatro Municipale | martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile 2020 | ore 21

Stagione di Prosa “Tre per Te” / Prosa

– – – –



Michael Bernardoni / MEiD

UN RAP CONTRO IL BULLISMO

Conferenza/spettacolo

Teatro Filodrammatici | giovedì 26 marzo 2020 | ore 10

Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”

– – – –

Tap Ensemble / Teatro Gioco Vita

DON GIOVANNI IN CARNE E LEGNO

Da Molière

Teatro Filodrammatici | venerdì 27 marzo 2020 | ore 10

Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”

– – – –

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa / Teatro Gioco Vita / Compagnia del Sole

CANTO LA STORIA DELL’ASTUTO ULISSE

Teatro Filodrammatici | mercoledì 1 aprile 2020 | ore 9 e ore 10.45

Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”

– – – –

Compagnia Lombardi-Tiezzi / I Sacchi di Sabbia

ANDROMACA

Da Euripide

Teatro Filodrammatici | giovedì 2 e venerdì 3 aprile 2020 | ore 9 e ore 10.45

Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”