Nella giornata di mercoledì 18 marzo alcuni operatori di Croce Rossa di Piacenza hanno provveduto a lavare con una miscela nebulizzata di acqua e ipoclorito di sodio tutti gli ambienti esterni della sede di Croce Rossa di Viale Malta, in particolare dove sostano le ambulanze.

Gli operatori hanno successivamente provveduto a disinfettare alcune aree prospicienti ai palazzi pubblici, come davanti ad Acer e alla Camera del Lavoro in via XXIV Maggio (nelle foto).

Foto 2 di 2



Anche nei prossimi giorni gli operatori proseguiranno con il lavaggio in altre zone della città.