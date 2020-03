Da domani intensificati i servizi di pulizia e igiene del suolo sul territorio comunale

Da giovedì 12 marzo, Iren a Piacenza intensificherà i servizi di pulizia e igienizzazione del suolo con due turni al giorno (uno al mattino e uno al pomeriggio) di lavaggio tramite servizio pulivapor.

La misura – spiega il Comune – rientra nelle azioni volte al contenimento del contagio e per contrastare l’emergenza sanitaria in corso. Il servizio di pulizia, che si prevede di implementare ulteriormente nei prossimi giorni attraverso l’utilizzo di un prodotto disinfettante a base di cloro, si concentrerà – in accordo con il Comune di Piacenza – dapprima, per evidenti ragioni sanitarie, sull’area dell’ospedale civile per poi estendersi progressivamente nella altre aree cittadine.

Da lunedì prossimo, inoltre, verrà attivato il servizio di lavaggio delle strade con botte con barra lavastrade, con passaggio giornaliero.