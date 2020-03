Da Piacenza a Bobbio in bici, denunciato dalla Polizia Locale

Anche la Polizia Locale di Bobbio da inizio settimana ha intensificato i controlli a seguito dei provvedimenti assunti da Governo e Regione al fine di contrastare il più possibile la diffusione del Coronavirus.

Controllati oltre 40 persone e 27 veicoli, con tre persone denunciate per violazione dell’art. 650 del codice penale. In particolare, nella giornata di mercoledì 18 marzo nei pressi dell’abitato di Bobbio un uomo è stato sorpreso a far merenda seduto una panchina con accanto la sua bicicletta da corsa. Alla vista della pattuglia si è giustificato dicendo che era arrivato da Piacenza per fare un giro. Giovedì invece due persone sono state controllate ad una fermata dell’autobus, una di loro ha dichiarato che lo spostamento era intenzionato ad andare a trovare amici a Piacenza, mentre la seconda persona ha solo ammesso di volersi fare un giro.

La Polizia Locale di Bobbio raccomanda a tutta la cittadinanza di uscire di casa solo per motivi legati al lavoro, a visite mediche o per acquisto di medicinali e di beni di prima necessità. “La situazione è in continua evoluzione – scrivono in una nota – e la Polizia Locale è a disposizione della cittadinanza per eventuali dubbi, informazioni o segnalazione. Tutto ciò che facciamo è nel solo e totale interesse della collettività e della tutela della salute pubblica. Limitate al massimo le uscite e solo per comprovate esigenze, solo con l’aiuto di tutti potremo tornare quanto prima ad una situazione di normalità. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale e sino a cessate esigenze, anche in ausilio ai militari dell’Arma dei carabinieri”.