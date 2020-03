Dai Trattoristi Piacentini prodotti tipici per i sanitari del reparto di malattie infettive

Quale modo migliore per dimostrare affetto e riconoscenza, se non quello di nutrire? Del resto siamo italiani, e lo sappiamo bene. Il cibo può essere un gesto d’amore. E per noi piacentini cibo significa salumi e i nostri prodotti tipici.

Il gruppo dei Trattoristi Piacentini ha quindi portato una ampia selezione delle nostre prelibatezze, accompagnate da verdure e vino, al reparto di malattie infettive dell’ospedale.

“Vogliamo ringraziarvi per tutto il lavoro che state svolgendo per noi” hanno detto.