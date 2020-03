Dal Rotary una raccolta fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari

Gruppo Piacentino

Raccolta fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari

Il Gruppo Piacentino che riunisce i sette Rotary Club, e i due Rotaract Club, del nostro territorio si sta impegnando per l’acquisizione di n.2 ventilatori polmonari pressovolumetrici destinati alla ventilazione invasiva e non invasiva in pazienti di peso ≥ 2,5 kg. e di n.1 ventilatore per terapia intensiva, in relazione a l’attività di cura dei pazienti contagiati da virus COVID-19.

I Rotary Club ad oggi hanno già coperto più del 70% del progetto di acquisizione dei macchinari. Se anche tu vuoi contribuire con una donazione personale puoi effettuare un bonifico a favore dell’Azienda USL di Piacenza

(BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. – sede di Parma – P.zza C. Battisti, 1 – 43121 PARMA, CODICE IBAN – IT76S 03069 12765 100000046019, CAUSALE: DONAZIONE AD UNITA’OPERATIVA PNEUMOLOGIA-RESPIRATORI” e mandare un messaggio, a donazione effettuata, alla pagina del gruppo, così da notificarla.