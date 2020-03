Dal Siap una donazione per l’ospedale: “Eterna gratitudine al personale sanitario”

Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Piacenza ha donato all’ospedale cittadino i soldi destinati ai gadget natalizi.

“Vuole essere – spiega il segretario provinciale Sandro Chiaravalloti – non solo un gesto di sostegno, ma, nel nostro piccolo, anche un segno di eterna gratitudine a medici e infermieri e tutto il personale sanitario. Ogni giorno i poliziotti, diretti dal Questore Ostuni, in questa città e provincia, insieme alle altre forze di polizia, cercano di garantire la sicurezza dei cittadini nel miglior modo possibile anche per non vanificare gli sforzi fatti da medici e infermieri”.

“In questo momento, oltre alla gratitudine, c’è bisogno di tutti e spero che questo nostro piccolo gesto sia di incoraggiamento ad altri. Facciamo anche un appello: restiamo a casa, chi può farlo lo faccia, rispettiamo le regole perché vuol dire rispettare la vita di tutti”. “Un pensiero commosso, mi sia consentito, – conclude Chiaravalloti – a nome mio personale e di tutti i poliziotti del Siap piacentino, a tutti coloro che non ci sono più e ai loro cari. Viva l’Italia, viva Piacenza”.