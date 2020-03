Dalla Polizia 12 alloggi per il personale medico e sanitario in arrivo a Piacenza

Dodici alloggi per il personale medico e sanitario in arrivo a Piacenza.

A metterli a disposizione, a titolo gratuito, la Polizia di Stato rispondendo all’appello lanciato dall’Ausl. Si tratta nello specifico di dodici stanze all’interno della Scuola Allievi Agenti di viale Malta. Una disponibilità, spiegano dalla questura di Piacenza “al fine di agevolare l’eccezionale e delicatissimo operato che il personale medico ed infermieristico, in arrivo presso la città di Piacenza, porterà avanti per affrontare l’emergenza dovuta all’epidemia da Coronavirus”.

“Stiamo cercando altri professionisti che possano affiancare le nostre risorse interne – evidenzia il direttore generale Ausl Luca Baldino, che a nome dell’azienda ringrazia il Capo della Polizia, il Questore di Piacenza, la Direzione centrale Sanità della Polizia di Stato, la Direzione centrale degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato e il Direttore della Scuola di Polizia di Piacenza – e la principale difficoltà di chi ha dato disponibilità a entrare in servizio è quella di trovare rapidamente un alloggio a Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola o nelle zone limitrofe”.

“Ecco perché la disponibilità della Polizia è per noi preziosa e importante. È un segno tangibile del sostegno delle istituzioni e della vicinanza della comunità ai nostri operatori. Abbiamo stretta necessità di far arrivare al più presto medici e infermieri all’interno dei reparti a supporto dei professionisti piacentini e questa iniziativa va nella direzione giusta per favorire questo processo”.