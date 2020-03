Dalle Colombe Admo un aiuto per i pazienti nelle terapie intensive covid

Le Colombe ADMO volano nei reparti degli Ospedali insieme ad un aiuto per i pazienti nelle terapie intensive Covid

La Campagna Admo “Una Colomba per la Vita” quest’anno non si è svolta come di consueto e le colombe e le uova non decoreranno le nostre belle piazze. Per il bene comune, dobbiamo rimanere a casa ma Admo non ha intenzione di fermarsi: mai come ora l’Associazione è vicina a tutti i malati oncoematologici ancora in attesa di un trapianto di midollo osseo, unica loro speranza di vita, obbligati a vivere per mesi in Ospedale, dentro camere sterili, lontani dai loro affetti; triste analogia con i pazienti Covid-19, costretti nei Reparti di Terapia Intensiva, in una condizione di lontananza dalle persone più care.

Pensando a loro, ma anche a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario sempre in prima linea, Admo ha deciso di dare un contributo al movimento di solidarietà che ci unisce tutti in questo momento difficile. Mentre #iorestoacasa #lecolombevolano negli ospedali delle nostre città. Andando sul sito www.admoemiliaromagna.it/campagna-pasqua/ si può scegliere di donare uno dei prodotti di Pasqua Admo a coloro che lottano ogni giorno contro le malattie del sangue nei Centri Trasfusionali e nei Reparti di Ematologia della nostra Regione. Admo consegnerà agli Ospedali dell’Emilia-Romagna tutti i prodotti che verranno donati dai cittadini in questa campagna.

L’Associazione ha deciso di dare il suo piccolo contributo nella battaglia contro il Coronavirus donando ai Reparti Covid-19 della nostra Regione tablet che permetteranno ai pazienti isolati di comunicare con coloro che, con preoccupazione e speranza, li aspettano a casa. (nota stampa)

Per maggiori info sulla campagna: ADMO EMILIA ROMAGNA ODV, Policlinico Sant’Orsola Malpighi – Pad. 25 via G. Massarenti, 9 – 40138 Bologna. Tel. 3341373227 Web: www.admoemiliaromagna.it mail: info@admoemiliaromagna.it