Decreto “Cura Italia”, prorogata la validità di patenti e permessi di circolazione

“Si ricorda ai cittadini che l’articolo 100 del decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) proroga la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza fino al 31 agosto 2020“.

Lo rimarca in una nota stampa l’Ausl di Piacenza, che invita “quindi i cittadini con patenti, permessi di circolazione, patenti nautiche e porti d’arma scaduti o in scadenza, a non recarsi ai nostri Uffici di Medicina legale, che sono chiusi almeno fino al 3 aprile. Alla luce della complessa situazione che sta vivendo il nostro sistema sanitario – aggiunge l’azienda sanitaria -, si richiama al senso di responsabilità individuale, chiedendo alle persone di non telefonare per queste indicazioni, che possono essere consultate qui:

– il testo del decreto è pubblicato qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

– i documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono consultabili qui: https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm