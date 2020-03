“Devo andare a medicare un mio amico, morso da uno squalo”. Denunciato dalla polizia

“Devo andare a medicare un mio amico, morso da uno squalo”.

E’ questa l’incredibile motivazione che un cittadino romagnolo di 36 anni, residente a Piacenza, ha fornito alla polizia che lo aveva fermato nel corso dei controlli per il rispetto delle normative per arginare la diffusione del Covid-19. Ovviamente gli agenti non hanno creduto all’uomo, il quale non è né medico né infermiere ed è stato pertanto denunciato.

Denunciato anche il titolare del ristorante già sanzionato, nei giorni scorsi, per aver organizzato una festa nel proprio locale. L’uomo è stato fermato dagli agenti mentre era in giro in città, e si è giustificato dicendo di dover andare al ristorante per eseguire alcuni lavori. Ma è ugualmente scattata la seconda sanzione.