Diciotto nuovi laureati in Infermieristica a Piacenza “Presto al lavoro”

Diciotto nuovi laureati in Infermieristica a Piacenza.

Questa mattina, 18 marzo, in una modalità inedita, hanno concluso il loro percorso di studio un gruppo di giovani pronti già dai prossimi giorni ad affiancare i colleghi che da settimane combattono in ospedale contro il dilagare dell’infezione da covid19.

La seduta straordinaria del Corso di studio in Infermieristica dell’Università di Parma, prevista in origine per fine aprile, si svolta in contemporanea per le tre sedi formative dell’ateneo: gli studenti hanno affrontato la prova pratica e poi la dissertazione delle tesi, di fronte a un’unica commissione. “L’anticipo – spiega Cinzia Merlini, direttore delle Attività didattiche professionalizzanti di Piacenza – si è reso necessario a causa della situazione d’emergenza causata dall’infezione da Coronavirus e dalla conseguente necessità di personale sanitario, in particolare infermieristico, dichiarata sia dalla Regione Emilia Romagna sia dalle Aziende Sanitarie”.

Non è stato facile organizzare in così poco tempo una sessione straordinaria di laurea, per altro in una modalità del tutto diversa com’è quella telematica. “Grazie all’impegno di tutti, la discussione si è svolta nel migliore dei modi, senza particolari problemi”. A Piacenza i neo laureati sono 18, di cui 12 residenti in provincia. Per loro, purtroppo, niente cerimonia in pompa magna e festeggiamenti tradizionali, ma la certezza di poter immediatamente scendere in campo per dare una mano al servizio sanitario.

“Dopo aver effettuato l’Iscrizione all’Ordine Professionale, saranno al più presto messi al lavoro”, ha dichiarato stamattina il direttore generale Luca Baldino.