dilettantiuniti contro il coronavirus, parte la campagna social

In questo momento di sospensione dell’attività sportiva, in osservanza alle misure governative restrittive per il contenimento del contagio da Coronavirus, il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna lancia la campagna social #dilettantiuniti.

Tutte le Società del territorio sono invitate ad inviare ai canali social – Facebook LND Emilia Romagna (attraverso Messenger) e Instagram @LNDEmiliaRomagna (in direct) – una foto o un video che descrivano il modo in cui stanno affrontando la quarantena.

“L’obiettivo – spiegano – è cementare ulteriormente il rapporto con i club, trasmettendo la certezza che, restando insieme, vinceremo questa partita”.