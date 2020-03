Diocesi, le iniziative della settimana “Sostegno nella preghiera, nella comunione, nella speranza”

In tempi di quarantena, il vescovo Gianni Ambrosio ricorda ai fedeli le prossime iniziative e i momenti di preghiera organizzati dalla diocesi.

“Carissimi confratelli – scrive in un messaggio indirizzato ai sacerdoti e ai diaconi permanenti -, sono molte le iniziative che vengono proposte in questi giorni difficili per sostenerci nella preghiera, nella comunione, nella speranza. Grazie di cuore per tutto ciò che fate!”.

Nella serata del 23 e del 24 marzo, alle 18,30, recita del Rosario nel Triduo per la festa dell’Annunciazione. Mercoledì alle 18,30 il Vescovo pregherà il Rosario nel Santuario Madonna di Campagna. Questo Rosario sarà trasmesso online. Si prega, là ove è possibile, di suonare le campane alle 18,15. Sempre il 25 marzo, alle ore 12, la Diocesi si unirà con Papa Francesco e con le Chiese cristiane per recitare insieme il Padre Nostro. Il Papa – scrive il vescovo – ci ricorda che: “Nel giorno in cui molti cristiani ricordano l’annuncio alla Vergine Maria dell’Incarnazione del Verbo possa il Signore ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria di Cristo Risorto”.

Il 27 marzo, venerdì, il Vescovo si recherà al cimitero di Piacenza per un momento di preghiera e di benedizione. “Questo gesto – ricorda la Diocesi – è in comunione con tutti i Vescovi italiani. Ogni parroco, se è possibile, si rechi al cimitero della sua parrocchia in comunione di preghiera con i Vescovi. Sempre il 27 marzo, alle ore 18, un altro momento di unione con il Santo Padre per la preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro; ricorda il Papa: “Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria”.

“Vi saluto – il congedo del vescovo – con grande affetto e invoco su ciascuno di voi la benedizione del Signore”.