Dispositivi di protezione per Croce Rossa e Anpas, parte una raccolta fondi

Il volontariato a Piacenza non si ferma e promuove una raccolta fondi per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale per Croce Rossa e Anpas.

In queste settimane – sottolinea lo Svep Piacenza – ci sono in campo tantissimi volontari e operatori di Croce Rossa Piacenza e Anpas Piacenza, con un ruolo fondamentale a fianco del personale sanitario in questa emergenza da Coronavirus. CSV Emilia promuove quindi una raccolta fondi per l’acquisto degli indispensabili dispositivi di protezione individuale, a beneficio delle due realtà piacentine”.

E’ stato aperto un conto corrente dedicato “CSV EMILIA ODV – DONA” Iban IT44Y0623012701000036328782 su cui raccogliere tutte le donazioni. Ogni donazione tramite bonifico bancario gode dei benefici fiscali previsti per le Associazioni di Volontariato. L’aggiornamento delle somme raccolte verrà pubblicato sul sito www.svep.piacenza.it e sulla pagina facebook Csv Emilia sede di Piacenza