“Divieti hanno bloccato mondo sportivo piacentino, chiediamo risposte dal Governo”

Coronavirus, in una nota congiunta i responsabili di Total Sport ASD – gestori di tre impianti sportivi della città – e Umberto Raimondi, presidente di Virtus Ponte dell’Olio e tecnico della Calypso Nuoto Pinnato, richiamano l’attenzione sui disagi che sta attraversando lo sport piacentino in questi giorni.

“Andrea Frovi e Mario Dadati, presidente e vicepresidente Total Sport ASD, gestori di tre impianti sportivi nella provincia di Piacenza, tra cui il Centro Sportivo di Vigolzone, e direttori tecnici della squadra agonistica di nuoto Nino Bixio Piacenza, si uniscono alla voce di Umberto Raimondi, presidente di Virtus Ponte dell’Olio e direttore tecnico della Calypso nuoto pinnato, per portare alla luce le svariate problematiche legate alle misure restrittive adottate in questi giorni a causa dell’emergenza COVID-19. Anche lo sport in provincia sta risentendo della situazione; impianti sportivi e palasport chiusi, professionisti sportivi costretti a non lavorare a causa della precarietà del sistema contrattuale sportivo nazionale; per non parlare del danno economico alle associazioni sportive dilettantistiche che spesso si accollano già costi di manutenzione agli impianti e costi di utenze esorbitanti.

“Lo sport agonistico – le parole di Frovi – è stato penalizzato a causa della sospensione repentina degli allenamenti: atleti che si sono preparati tutto l’anno per competizioni importanti valide per le qualifiche ai Campionati Italiani invernali, hanno perso tanti giorni di allenamento in un momento clou della stagione”.

“Impianti sportivi che raccolgono un grande bacino di utenza e offrono servizi importanti, rischiano di non riuscire a sostenere lo stress finanziario di queste settimane – dice invece Dadati -. L’onda lunga delle proroghe agli abbonamenti dei clienti, unitamente ai costi fissi ed alle attività azzerate, sono sostenibili solo per brevi periodi di tempo. Chiediamo che i nostri rappresentanti sia locali che nazionali mettano in atto tutte le azioni necessarie per la tutela di territorio e comunità”.

“Tutti questi divieti e raccomandazioni hanno bloccato il mondo sportivo piacentino – la dichiarazione di Raimondi -, hanno insinuato il dubbio nella testa dei cittadini che lo sport può essere contagioso e pericoloso. Ci dispiace dover ancora una volta constatare che lo sport è l’ultimo dei pensieri di chi ci governa. Vedere aperti bar, ristoranti ed altri locali di aggregazione frequentati da pubblico eterogeneo e non controllabile, mentre sono chiuse le nostre piscine e palestre, benché frequentate da atleti con certificato medico ed idoneità sportiva, mette molta tristezza”.

“La situazione sicuramente necessità di giuste misure di prevenzione, e nessuno mette in dubbio la criticità del momento – affermano in coro i tre firmatari della nota -; quello che i gestori chiedono è di poter avere risposte dagli organi di Governo in merito ad aiuti economici per lavoratori e titolari di realtà dilettantistiche, come quelle che operano nelle province, parte integrante della linfa vitale dello sport, che si impegnano quotidianamente per garantire posti di lavori sicuri e rivestono un ruolo fondamentale nell’educazione all’esercizio fisico ed alla salute”.