Dolceitaliano.it, l’idea piacentina che porta online l’alta pasticceria italiana

La colomba e l’uovo di Pasqua dal laboratorio di pasticceria arrivano direttamente a casa tua, con un click: è made in Italy, ma soprattutto made in Piacenza, l’e-commerce Dolceitaliano.it, la più grande vetrina online di alta pasticceria italiana.

Qui è possibile trovare proposte di Maestri Pasticceri, ma anche Aziende di prima fascia; i prodotti si ordinano facilmente e arrivano ovunque, in Italia e nel mondo, in tutta sicurezza. Dietro questo marketplace non c’è la multinazionale di turno, ma una realtà tutta piacentina, la DRG Systems che due anni fa ha intrapreso questa avventura con crescente successo, complice il vasto assortimento, impossibile da trovare in un negozio fisico, che comprende prodotti di nicchia di Alta Pasticceria da tutta Italia, da Nord a Sud. Ad oggi, su Dolceitaliano.it si trovano le proposte dei Maestri AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) Roberto Cantolacqua, Maurizio Colenghi, Antonio Daloiso, Denis Dianin, Francesco Elmi, Fabrizio Galla, Salvatore De Riso, Paolo Sacchetti, Rocco Scutellà.

Da pochi giorni su Dolceitaliano.it è online l’offerta a tema pasquale, firmata da alcuni tra i più rinomati Maestri Pasticceri italiani; in un periodo di grandi restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, il servizio di Dolceitaliano.it assume una duplice veste: da un lato, permette ad ogni famiglia di avere a casa, in tutta sicurezza, il dolce pasquale di pasticceria; dall’altro, aiuta i Pasticceri e gli Artigiani del settore a continuare a resistere in questo difficile momento che li vede, come molte altre attività, chiudere al pubblico, purtroppo in un periodo dell’anno cruciale per loro, quello della Pasqua.

Su Dolceitaliano.it si trovano solo prodotti certificati, preparati secondo le più severe norme igieniche, trasportati in tutta sicurezza e al riparo da contaminazioni: i prodotti arrivano intatti nella forma e nel gusto. Le colombe e le uova, così come ogni prodotto venduto su Dolceitaliano.it, sono infatti adatte al trasporto: pur senza additivi e conservanti e mantenendo i principi di artigianalità dell’alta pasticceria, ogni prodotto disponibile su Dolceitaliano è stato realizzato in modo da essere adeguato alla spedizione nella più totale sicurezza e soddisfazione del cliente

Cos’è Dolceitaliano.it – Dolceitaliano.it è la più grande pasticceria online che comprende tantissime referenze tra lievitati, cioccolato, creme, confetture, healthy food, ma anche vini, liquori, distillati… Un assortimento vasto, impossibile da trovare in qualsiasi negozio fisico, comprendente prodotti da tutta Italia, da Nord a Sud, firmati da Maestri Pasticcieri e Aziende di prima fascia.

I prodotti di Dolceitaliano.it arrivano in Italia e nel mondo, a costi di spedizione contenuti. Dolceitaliano.it garantisce un acquisto sicuro, facendosi tramite tra produttore ed acquirente. Il pagamento viene gestito in tutta sicurezza e privacy, e l’Assistenza Clienti è sempre a disposizione per supporto e aiuto. Il sito è chiaro: niente costi nascosti, i prezzi e le spese di spedizione sono indicati esplicitamente, IVA inclusa. La cifra visualizzata è quella che si paga: niente sorprese sgradite in fase di checkout. (nota stampa)