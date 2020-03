Domenica messa in streaming col vescovo

Domenica prossima, 15 marzo, alle ore 11 sarà trasmessa la messa celebrata dal vescovo Gianni Ambrosio nella cappella del vescovado. È possibile unirsi alla celebrazione in streaming dal sito e dalla pagina facebook della diocesi.

Alle ore 10.45 – spiega la diocesi – suoneranno le campane del Duomo di Piacenza sia per ricordare la celebrazione sia come segno di preghiera, di incoraggiamento e di speranza per tutta la comunità.