Donazione all’ospedale da Fimaa Piacenza “Vicini agli operatori sanitari”

FIMAA Piacenza – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari della Provincia di Piacenza aderente a Confcommercio – in relazione all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come già fatto da altre FIMAA, ha voluto manifestare la propria vicinanza al territorio devolvendo un contributo per l’acquisto di materiali e di dispositivi per l’assistenza ai pazienti per gli operatori sanitari dell’Ospedale Civile di Piacenza Guglielmo da Saliceto.

“Siamo vicini agli operatori che giorno dopo giorno stanno combattendo per gestire una situazione sanitaria unica nel suo genere – dichiara Angelo Bersani, Presidente FIMAA Piacenza – e per questo abbiamo deciso, nel nostro piccolo, di dare il nostro contributo. Invito ogni associato interessato a fare la sua parte e ad unirsi e donare sul contro di prossima apertura dell’Unione”