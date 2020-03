Donazione di una neo mamma positiva al coronavirus a ostetricia e pediatria “Grazie di tutto”

Un gesto di generosità che assume un valore speciale. Una famiglia ha deciso di fare una donazione all’ospedale di Piacenza, in particolare ai reparti di pediatria e ostetricia.

Come racconta la stessa Ausl, si tratta di una famiglia composta da una neo mamma, risultata positiva al coronavirus nelle ultime settimane di gravidanza, il piccolo nato da poco in perfetta salute e dal papà, rimasto in isolamento.

“Partorire di questi tempi è stata un’esperienza forte, ma la gioia di avere il nostro piccolino supera tutto” racconta la mamma.