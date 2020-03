Dopo il ricovero, il sindaco Mazzocchi torna a casa “Non abbassiamo la guardia”

Buone notizie da Borgonovo, in provincia di Piacenza: il sindaco Pietro Mazzocchi, positivo al coronavirus, è tornato a casa dopo che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale a Castel San Giovanni a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il primo cittadino lo ha annunciato nella serata del 12 marzo sulla pagina facebook del Comune della Valtidone. “Le mie condizioni – spiega – sono notevolmente migliorate ma devo osservare ancora 14 giorni di isolamento per sconfiggere definitivamente questo virus. Volevo ringraziarvi – scrive nel post, rivolgendosi ai suoi concittadini – perché ho ricevuto tantissimi messaggi di incoraggiamento e i vostri abbracci virtuali. Sono sempre stato in contatto con i miei collaboratori e durante il periodo di malattia ho cercato di seguire le pratiche del comune, che comunque, nonostante tutto, ha sempre continuato a lavorare occupandosi dell’amministrazione, grazie all’impegno dei dipendenti e dei componenti della giunta e del consiglio comunale. Certo occuparsi della cosa pubblica con gli uffici chiusi non è certo stato semplice”.

“Il mio primo pensiero – continua -, comunque è rivolto al personale sanitario che sta svolgendo un compito esemplare con tantissima professionalità. Stanno gestendo una situazione drammatica, ma nessuno si perde d’animo. Mi sono stati vicini e ogni giorno fanno l’impossibile per salvare tantissime persone. Le nostre strutture reggono, fortunatamente, ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

“L’appello che voglio rivolgere a tutti – aggiunge il primo cittadino su facebook – è di essere coscienziosi e di seguire le direttive che il governo ha impartito. Il nostro futuro dipende da noi e abbiamo un grande compito: salvarci la pelle e salvare l’Italia. Quindi restiamo a casa il più possibile!”. Ricordiamo che a causa del contagio del sindaco e del suo vice, Domenico Mazzocchi, i dipendenti del Comune di Borgonovo avevano passato due settimane in quarantena. Dal 9 marzo, l’attività è ripresa pur con le limitazioni previste dalle nuove normative.

IL POST DI PIETRO MAZZOCCHI