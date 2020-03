Dottorato Agrisystem, in Cattolica le prime discussioni online

Sono in programma nella giornata di venerdì 20 marzo le discussioni di dottorato on line di Agrisystem, la scuola di dottorato per il sistema agroalimentare.

Si tratta delle prime discussioni che si tengono in Università Cattolica in questa forma: “L’obiettivo – evidenziano dall’ateneo piacentino – è quello di assicurare ai giovani coinvolti la possibilità di acquisire il titolo da subito, nonostante l’emergenza sanitaria in corso”. Due i giovani coinvolti: la piacentina Olga Chiesa e Matteo Caruso; per entrambi il relatore è il prof. Emanuele Mazzoni.

Il 23% dei neo-dottorandi proviene da università estere, il 15% da altre università italiane, mentre il 62% prosegue il percorso iniziato in Università Cattolica. Il Dottorato è riconosciuto dall’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) con la caratteristica di Dottorato Innovativo interdisciplinare.