Due nuove ambulanze per il territorio piacentino, la donazione di Lpr

Due nuove ambulanze per il territorio piacentino. Grazie alla donazione dell’azienda Lpr, da ieri la rete dell’Emergenza urgenza 118 dispone due mezzi perfettamente attrezzati, che possono fornire un supporto importante in un momento di forte impegno per tutti gli operatori sanitari e per il sistema.

“Abbiamo aperto qui a Piacenza il nostro stabilimento 40 anni fa e come parte attiva di questa comunità – spiega Luciano Arici – ci sembrava doveroso dare il nostro contributo”. Il costo delle ambulanze donate da Lpr è di oltre 170mila euro. I mezzi sono arrivati da Pistoia e sono stati subito posti in attività.

“Ringraziamo la famiglia Arici – evidenzia il direttore generale Ausl di Piacenza – per la sensibilità dimostrata in questo momento di grande tensione del sistema sanitario provinciale. La fiducia e la stima dei piacentini rispetto ai nostri professionisti ci aiuta a proseguire nel contrasto alla diffusione del virus”.

Oltre alla cospicua donazione dei due mezzi, l’azienda Lpr ha fatto avere alla Ausl anche un quantitativo significativo di mascherine. “Dare una mano è un dovere e speriamo – conclude Arici – di poterlo fare ancora”.