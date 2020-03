Ebook, quotidiani, musica e non solo: ecco i servizi della biblioteca digitale

Con una nota stampa, l’amministrazione comunale di Piacenza rende noto che nonostante la chiusura delle biblioteca sono attivi i servizi della piattaforma digitale EmiLib, che offre la possibilità di leggere ebook, quotidiani e riviste nazionali e internazionali, ascoltare musica e libri, consultare banche dati, spartiti musicali, periodici scientifici, imparare con gli e-learning e molto altro.

L’accesso avviene tramite codice utente (username) e password – quelli stampati sulla tessera della biblioteca – che si possono comunque richiedere compilando il form all’indirizzo: http://bit.ly/EmiLib. Per coloro che non sono già iscritti alle biblioteche del Polo bibliotecario piacentino il link per ottenere le credenziali è http://bit.ly/bibliotecheEmiLib. I link sono disponibili anche sul sito della biblioteca Passerini Landi www.passerinilandi.piacenza.it e sul catalogo on line delle biblioteche piacentine LeggerePiace.