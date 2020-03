Emergenza coronavirus, il SiCobas dona materiale sanitario alla Croce Rossa

Saranno consegnati nella mattinata di sabato 14 marzo alla Croce Rossa di Piacenza gli stock di materiale (mascherine fp2, guanti, disinfettanti gel) reperito dal Sindacato Intercategoriale Cobas grazie alla raccolta fondi tra i propri iscritti.

“La consegna delle casse di materiale – fa sapere il sindacato – sarà il momento culminante di una settimana che ha visto il S.I.Cobas mobilitato in forze per la collettività: nella giornata di venerdì sono state infatti consegnate ulteriori casse di mascherine ed amuchina alla casa di riposo “Maruffi” di via Roma. Successivamente, i militanti hanno consegnato 50 pizze ai medici dell’ospedale di Piacenza come gesto di solidarietà verso chi si batte in prima linea contro il Coronavirus patendo le condizioni derivanti da trent’anni di tagli alla sanità”.

PROCLAMATO SCIOPERO NAZIONALE – Il SiCobas ha intrapreso uno sciopero generale a livello nazionale per richiedere “l’immediata adozione delle adeguate misure di sicurezza in tutti i siti lavorativi, che a Piacenza vedono nei magazzini del comparto logistico un potenziale incubatore del virus che solo a macchia di leopardo ha visto interventi delle parti datoriali”.

“Mentre l’OMS decreta la pandemia – scrivono in una nota -, il governo Conte ha emanato mercoledì sera un nuovo Dpcm che si limita a chiudere una piccola parte di esercizi commerciali. Di fatto, almeno 15 milioni di lavoratori del settore privato vengono lasciati in balia del coronavirus e del più totale arbitrio dei padroni, lasciati liberi di chiudere mettendo tutti in ferie forzate, o restare aperti, il più delle volte senza la benché minima misura di prevenzione dai contagi e senza neanche sanificare i luoghi di lavoro”.

“In queste ore scioperi e agitazioni spontanee stanno attraversando tutta l’Italia e tutte le categorie, raccogliendo adesioni anche fra gli iscritti ai sindacati confederali che incredibilmente non hanno ancora proceduto a indire lo sciopero. Il S.I.Cobas ritiene la condotta di padroni e governo gravissima e irresponsabile. Per questo – aggiungono – già nella giornata di mercoledì abbiamo proclamato lo stato di agitazione nazionale: in una situazione di caos come quella attuale, il nostro primo dovere è di tutelare sia la salute che il salario dei lavoratori, quindi per noi ogni iniziativa di sciopero o di sciopero bianco che parta dal basso sui singoli magazzini e luoghi di lavoro a causa delle mancate misure di tutela e prevenzione dal contagio è pienamente legittima ed in linea con lo stato di agitazione nazionale”.

“Dobbiamo dire basta – concludono – allo scambio ineguale fra salute e salario e affermare con forza che mai più dovranno essere accettati tagli alla sanità pubblica che vadano a favorire direttamente o indirettamente il privato! Anche l’enormità delle commesse militari grida vergogna: con un singolo F-35 si potrebbero acquistare oltre 7.000 ventilatori polmonari, chiamiamo quindi a una grande mobilitazione delle coscienze, e appena sarà possibile anche di piazza, per far sì che dopo questa terribile esperienza non si torni all’assurdità delle scelte economiche che hanno contraddistinto gli ultimi trent’anni di epoca neoliberista”.