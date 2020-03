Emergenza coronavirus, in arrivo a Piacenza i primi sette medici della call nazionale

Sono in arrivo a Piacenza i primi 7 medici della call nazionale aperta dal Governo per reperire professionisti destinati alle aree più colpite dal coronavirus.

La notizia – fa sapere la Regione – è stata data dal ministro della Salute, Roberto Speranza, al presidente Stefano Bonaccini. A loro si aggiungeranno altri 60 fra medici e infermieri che hanno già risposto al bando della Regione Emilia-Romagna aperto solo sabato scorso, disponibilità arrivate dall’Italia e da molti altri Paese esteri.

“Ringraziamo il Governo e la Protezione civile nazionale – afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – ai quali avevamo chiesto di inserire Piacenza in un bando che guardava soprattutto alla Lombardia. Così come è eccezionale la risposta che stiamo ottenendo alla nostra call regionale. Un motivo in più per rafforzare l’impegno che tutti dobbiamo mettere nel rispettare le regole e i provvedimenti presi per fermare il contagio”.