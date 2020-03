Emergenza coronavirus, la Croce Rossa di Piacenza arruola volontari temporanei

Sono sempre più numerosi i piacentini che si mettono a disposizione della CRI per aiutare in questi tristi tempi di COVID19.

Per rispondere a questa grande generosità, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, con Isabella Dordoni e Giovanni Buttafava, organizza una modalità straordinaria per diventare volontari temporanei. “Dopo un rapido, ma efficace, corso di formazione online – fa sapere l’associazione – ci si potrà rendere utili, in ambito CRI, per la consegna di pasti e medicinali. Chi è interessato può candidarsi scrivendo a: area6@cripiacenza.it”.

La Croce Rossa chiede cortesemente di non telefonare ai numeri che sono stati diffusi tramite i social, ma di privilegiare l’invio della mail all’indirizzo indicato: “In questo modo – evidenziano – sarà possibile organizzare meglio il reclutamento dei futuri volontari così da garantire il miglior servizio a chi ne ha bisogno”.