Emergenza coronavirus, prosegue fino al 25 marzo la preghiera alla Madonna di Campagna

Prosegue fino al 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, l’iniziativa di preghiera lanciata dai Francescani di Santa Maria di Campagna a Piacenza come risposta di preghiera all’emergenza sanitaria del coronavirus che ha colpito l’Italia intera.

Ai primi di marzo il superiore padre Secondo Ballati, d’intesa con il vescovo Gianni Ambrosio, aveva proposto ai piacentini di affidarsi a Dio attraverso l’intercessione di Maria: “Ci affidiamo a Maria, come la Chiesa ha sempre fatto nelle circostanze speciali, perché – sono le parole di padre Secondo – ci aiuti ad affrontare coraggiosamente, oltre ogni paura, questa situazione e perché protegga e liberi da questa malattia l’intera comunità piacentina. Il ricorso alla preghiera non contraddice assolutamente la fiducia nella scienza e nell’organizzazione messa in atto dalle istituzioni. La preghiera fa appello al disegno di amore di Dio perché attraverso le complesse situazioni della storia ci conduca sempre verso il bene”.

L’invito è a pregare il rosario unendo anche questa preghiera. Il testo della preghiera è disponibile nel santuario.

Preghiera alla Beata Vergine di Campagna

Beata Vergine di Campagna,

tu hai sempre custodito, protetto e difeso la città di Piacenza:

volgi ora il tuo sguardo verso di noi,

anche se spesso abbiamo dimenticato di essere tuoi figli.

Ma Tu, Vergine Santa, continui sempre

ad essere nostra Madre e nostra speranza.

Ti preghiamo di intercedere per la città di Piacenza,

per le nostre comunità e le nostre famiglie,

preservaci dal male spirituale ma anche dalle malattie.

In particolare in questi giorni difficili

ricorriamo a Te con fiducia:

ti preghiamo di liberarci da questa malattia

che ha già contagiato tanti tuoi figli.

Trasforma le nostre paure in preghiera fiduciosa

e i nostri affanni in speranza.

Proteggi tutti coloro che si impegnano

per combattere il male e dona a tutti la tua benedizione.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.