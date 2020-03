Emergenza coronavirus, raccolta fondi della Croce Rossa “Anche un piccolo aiuto è importante”

“Abbiamo bisogno del lavoro di dipendenti e volontari per uscire indenni da questa crisi, loro hanno bisogno del nostro sostegno per lavorare nelle condizioni migliori possibili”.

Per questo il Comitato di Piacenza di Croce Rossa Italiana ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, a cui è già possibile contribuire, che servirà ad acquistare dispositivi di protezione individuali con cui operare in sicurezza e presidi sanitari per rifornire le ambulanze.

“L’emergenza coronavirus – scrive Croce Rossa – sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, un organismo complesso, una macchina meravigliosa i cui ingranaggi sono…persone come noi. Ma se noi dobbiamo fare la nostra parte attenendoci alle disposizioni del governo e il nostro hashtag è #iorestoincasa, i volontari e i dipendenti di Croce Rossa sono la rappresentazione migliore della Piacenza che #nonsiferma, impegnati come sono da giorni in un grande sforzo collettivo e solidale fatto di coordinamento, di impegno, di sacrificio e di grande umanità”.

“Andiamo oltre l’ammirazione e la riconoscenza e facciamo sentire che ci siamo nel modo più concreto: anche la donazione più piccola ha un grande valore!”.