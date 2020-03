Emergenza sanitaria, si allarga la rete della solidarietà: a Piacenza donati più di 160mila euro

A Piacenza si allarga la rete della solidarietà per fronteggiare l’emergenza coronavirus: donati più di 160mila euro.

OSPEDALE DI PIACENZA, DUE CROWDFUNDING PER NUOVE STRUMENTAZIONI – Per sostenere l’ospedale di Piacenza, sotto pressione a causa del gran numero di contagiati nella nostra provincia, si è attivata da sabato scorso una giovane di Gragnano, Elisa Ghezzi, lanciando un crowdfunding sulla piattaforma “GofundMe”. Le donazioni – che serviranno per acquistare strumentazione medica e materiale sanitario di protezione – sono aumentate esponenzialmente nel giro di pochi giorni: solo nelle ultime 24 ore sono stati raccolti 100mila euro, per un totale di quasi 160mila euro e più di 4mila donatori.

L’azienda Usl di Piacenza ha inoltre attivato una raccolta fondi autonoma sulla piattaforma “rete del dono”.

“Le donazioni – spiega l’azienda sanitaria – che arriveranno affiancheranno le risorse istituzionali e andranno, oltre che alla terapia intensiva, a tutti quei reparti che sono chiamati oggi ad accogliere e assistere pazienti anche gravi. I fondi raccolti verranno utilizzati per acquistare dispositivi e strumenti utili già oggi, ma che arricchiranno e completeranno la dotazione dei reparti anche per il prossimo futuro”.

In questo caso, al momento, sono già più di 4mila gli euro donati, per un obiettivo finale fissato a quota 10mila euro.

“A tutti coloro che doneranno – ha dichiarato l’Ausl – il più sentito grazie di medici, infermieri, personale sanitario e non, mai come ora in prima linea per la sicurezza e l’assistenza di tutti”.

ANPAS E CROCE ROSSA, RACCOLTA FONDI PER VOLONTARI E OPERATORI – In questi giorni, sono chiamati ad un lavoro straordinario anche i volontari e gli operatori di Croce Rossa e di Anpas: per supportarli, attraverso l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, Csv Emilia (Centro per il Servizio del Volontariato) promuove una raccolta fondi a beneficio delle due realtà piacentine.

E’ stato aperto un conto corrente dedicato “CSV EMILIA ODV – DONA” Iban IT44Y0623012701000036328782 su cui raccogliere tutte le donazioni. Ogni donazione tramite bonifico bancario gode dei benefici fiscali previsti per le Associazioni di Volontariato. L’aggiornamento delle somme raccolte verrà pubblicato sul sito www.svep.piacenza.it e sulla pagina facebook Csv Emilia sede di Piacenza.

Il Comitato piacentino di Croce Rossa Italiana ha inoltre aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GofundMe, a cui è già possibile contribuire, che servirà anche in questo caso ad acquistare dispositivi di protezione individuali con cui operare in sicurezza e presidi sanitari per rifornire le ambulanze. Su un obiettivo finale di 5mila, sono stati raccolti al momento 200 euro.

REGIONE, DONAZIONI SUL CONTO CORRENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE – A partire dall’11 marzo, anche la Regione Emilia Romagna ha aperto alla possibilità di fare donazioni per la gestione dell’emergenza sanitaria versando un contributo sul conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna con queste modalità:

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: Insieme si può: l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus

Ogni euro raccolto – spiega la Regione – e il suo utilizzo verranno ovviamente resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per la ricostruzione post sisma.